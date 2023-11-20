Самарская область получила более 75 тыс. доз вакцины от гриппа

Новая партия вакцины от гриппа поступила в Самарскую область. Речь идет более чем о 75 тыс. доз препарата для профилактики заболевания у взрослого населения – «ФлюМ Тетра». Об этом сообщает региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В Самарскую область в полном объеме поступили федеральные партии вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей – почти 1,4 млн доз. Также дополнительно закупаем вакцину за счет средств областного бюджета, уже осуществляются поставки первых партий»,— приводятся в сообщении слова врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко.

По информации областного минздрава, это позволит охватить вакцинацией до 60% жителей региона. Прививочная кампания от гриппа проводится в Самарской области с сентября.

Георгий Портнов