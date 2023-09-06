В Самарской области началась прививочная кампания от гриппа

Прививочная кампания от гриппа началась в медучреждениях Самарской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В поликлиники региона распределены более 620 тыс. доз вакцин "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри"»,— говорится в сообщении.

Вакцинация показана, прежде всего, детям в возрасте от шести месяцев, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, а также с болезнями почек, печени и нарушениями обмена веществ. Кроме того, в группы риска входят учащиеся детсадов, школ, вузов, колледжей, медработники, сотрудники образовательных учреждений и транспортных предприятий.

Георгий Портнов