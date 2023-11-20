Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замначальника ФСБ по Крыму возглавил управление спецслужбы по Пермскому краю

По данным «Ъ», начальником УФСБ по Пермскому краю назначен бывший первый заместитель УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор Андрей Ляпкин. В этой должности он сменит генерал-майора Геннадия Анацкого, который может возглавить УФСБ по Республике Дагестан.

До назначения в Крым Андрей Ляпкин служил в управлении ФСБ по Калининградской области. Геннадий Анацкий (тогда он имел чин полковника) был назначен начальником УФСБ по Пермскому краю в октябре 2021 года. В 2022 году указом президента РФ ему присвоено звание генерал-майора.

Дмитрий Астахов, Пермь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...