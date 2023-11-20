Замначальника ФСБ по Крыму возглавил управление спецслужбы по Пермскому краю

По данным «Ъ», начальником УФСБ по Пермскому краю назначен бывший первый заместитель УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майор Андрей Ляпкин. В этой должности он сменит генерал-майора Геннадия Анацкого, который может возглавить УФСБ по Республике Дагестан.

До назначения в Крым Андрей Ляпкин служил в управлении ФСБ по Калининградской области. Геннадий Анацкий (тогда он имел чин полковника) был назначен начальником УФСБ по Пермскому краю в октябре 2021 года. В 2022 году указом президента РФ ему присвоено звание генерал-майора.

Дмитрий Астахов, Пермь