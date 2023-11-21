Гляди в глаза!

Трудно заглянуть собеседнику в глаза? Не стоит расстраиваться: вы не одиноки в этом своем затруднении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Канадские исследователи из Университета Макгилла (Монреаль) обнаружили, что зрительный контакт, о котором столько написано в литературе, возникает при реальном разговоре двух человек, можно сказать, редко. Ведущий автор исследования, аспирантка кафедры психологии Флоренс Мейранд рассказывает, что была чрезвычайно удивлена, когда оказалось, что участники исследования, за которыми ученые «подглядывали», во время разговора всего 12% времени смотрели друг на друга, в остальном же их взгляд был направлен куда угодно, только не на лицо собеседника.

И совсем удивительно, что прямо, лицом к лицу, участники исследования разговаривали всего 3,5% времени беседы, констатировала Мейранд, но тут же сделала уточнение: когда во время беседы люди смотрят друг другу прямо в глаза, они получают друг от друга исключительно важную невербальную информацию, значение которой для их будущего взаимодействия превышает значение обмена репликами.

Исследование было устроено следующим образом. Ученые разделили всех добровольцев на пары и предложили им обсуждать сценарий выживания. Главным в этом сценарии был список вещей, из которого им нужно было выбрать наиболее нужные для выживания — в порядке уменьшения значимости. Для контроля за положением лица и движением глаз все участники надели специальные очки, передававшие данные в компьютер.

Так и выяснилось, что люди в чрезвычайно важной (по крайней мере по сценарию) беседе предпочитают смотреть куда угодно, только не на лицо и тем более прямо в лицо собеседнику и соратнику. Интересно, что в глаза собеседника и соратника участники смотрели столько же времени, сколько и на рот, на артикуляцию.

Но эта странность — непродолжительное время контакта лицом к лицу — компенсировалась, по мнению ученых, чрезвычайной содержательностью обмена взглядами. Время, в течение которого собеседники находились в зрительном контакте, даже если это всего несколько секунд, оказывается важным прогностическим фактором для качества последующего социального взаимодействия.

Последующие исследования, надеется Мейранд, будут посвящены тому, какие сообщения передаются взглядом и влияют ли сказанные слова на качество обмена взглядами во время взаимодействия.

Использованы материалы статьи.

Ольга Грибова