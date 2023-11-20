Американцы стали лучше относиться к палестинцам, хуже — к России

Исследование YouGov, проведенное после обострения палестино-израильского конфликта, зафиксировало, что отношение респондентов в США к палестинцам, хоть и остается преимущественно негативным, улучшилось. Разрыв между теми, кто рассматривает их роль в мире как негативную и как позитивную, значительно сократился. Число симпатизирующих Израилю также выросло. Респондентам задавался вопрос, считают они влияние разных игроков на ситуацию в мире преимущественно положительной или преимущественно отрицательной. Измерялось изменение настроений между 2006 и 2023 годом.

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Россия, напротив, показала самый значительный рост негатива за исследуемый период. В 2023 году по преобладанию отрицательного отношения над положительным она оказалась на одном уровне с Ираном и опустилась ниже традиционно нелюбимых американцами Северной Кореи, палестинской группировки «Хамас» и шиитского движения «Хезболла».