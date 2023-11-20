Эксперты Пермской ЦБК приняли участие в деловой программе форума PulpFor 2023

В Санкт-Петербурге состоялась выставка оборудования и технологий для целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности PulpFor 2023. Отраслевое мероприятие прошло 14–16 ноября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Пермская целлюлозно-бумажная компания представила на выставке свою продукцию, а ее руководители выступили в качестве экспертов деловой программы форума PulpFor.

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Официальный старт выставке дали представители федеральных органов государственной власти и правительства Санкт-Петербурга. В торжественной церемонии открытия приняли участие член Совета Федерации Татьяна Гигель, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев, председатель правления отраслевой ассоциации РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков и другие.

По сравнению с прошлым годом экспозиция выставки PulpFor 2023 выросла примерно в три раза. Это признак роста деловой активности в отрасли, активных процессов импортозамещения и поиска новых рынков сбыта. На 248 стендах компании представили технологические решения и современное оборудование для ЦБП, услуги по поставке химикатов и расходных материалов, сервисному обслуживанию – все для повышения технологической независимости отечественных компаний от западных производств. Среди участников было множество иностранных компаний – из Китая, Турции, Индии и Беларуси.

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Российские целлюлозно-бумажные предприятия презентовали свою высокотехнологичную продукцию. Например, на стенде ПЦБК посетителей знакомили с различными видами тарных картонов, а также с линейкой инновационных стойких картонов RCB. За время работы выставки представители пермской компании провели десятки встреч относительно поставок пермской продукции, в том числе за рубеж.

Не менее насыщенно прошла деловая программа выставки – форум PulpFor 2023, который объединил представителей бизнеса и власти, экспертов и ученых, руководителей отраслевых ассоциаций. Всего прошло 17 мероприятий с участием более ста спикеров. Общие темы – будущее ЦБП и ее развитие, технологическая и кадровая независимость.

Одним из ключевых событий первого дня форума стала дискуссия руководителей предприятий «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность – реализация стратегии импортозамещения». В обсуждении приняли участие представители пяти ведущих компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ, включая ПЦБК. Пермское предприятие представил председатель совета директоров компании Александр Бойченко. Модератором сессии выступил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

В ходе дискуссии было затронуто множество тем, принципиальных для долгосрочного развития российской ЦБП. Руководители обсудили изменения на рынках сбыта и развитие экспорта, стратегии импортозамещения и вопросы кадрового потенциала отрасли, предварительные итоги 2023 года и планы на следующий год.

Александр Бойченко отметил ряд позитивных тенденций, которые наблюдаются в отрасли ЦБП России. В частности, это постепенный возврат цен на докризисный уровень, а также высокий спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе со стороны зарубежных покупателей. Особую важность сегодня приобретают отношения с Китаем, который выступает крупным рынком сбыта для РФ.

«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 млн тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Но для российской отрасли, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Конечно, инвестиционная активность сейчас несколько снижена. Однако это дает нам время, чтобы подготовить почву для будущих вложений, выполнить предпроектные работы. Главное, что у наших предприятий есть рынки сбыта, это позволяет с уверенностью смотреть в будущее», – подчеркнул руководитель компании.

В ходе второго дня работы форума PulpFor состоялся ряд деловых сессий с участием представителей ПЦБК. Управленческие кейсы по оптимизации бизнес-процессов обсудили в рамках круглого стола «Кардинальный рост результата при снижении затрат: миф или реальность? Понимаем на примерах», который прошел в рамках научно-практической конференции Лиги переработчиков макулатуры. Отдельное внимание уделили вопросам кадрового потенциала отрасли ЦБП. Сессия «Инвестиции в развитие персонала – ключ к повышению эффективности производства» объединила представителей государственной власти, промышленности и образования.

ООО «Прикамский картон»