Благоустройство Павловской рощи должны закончить к 18 ноября

В Ярославле благоустройство Павловской рощи планируют закончить во второй половине ноября. Согласно контракту, срок окончания работ — 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павловская роща в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Павловская роща в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на благоустройство с ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» был заключен в марте. Однако из-за гнездования птиц работы перенесли на два месяца. Прокуратура установила, что работы ведутся с нарушением установленного графика, в связи с чем у ведомства есть сомнения по поводу своевременного завершения работ.

Как рассказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев, благоустройство выполнено на 70%. Сейчас подрядчик укладывает рулонный газон на откосах и плитку, обустраивает парковку и устанавливает навесы.

«Согласно муниципальному контракту, срок завершения благоустройства запланирован до 18 ноября. В настоящее время погодные условия позволяют проводить ремонт. В связи с чем подрядная организация продолжает работы по благоустройству территории»,— подчеркнул господин Трубачев.

В случае, если работы не завершат до 18 ноября, власти начнут вести претензионную работу, а прокуратура обещала возбудить дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Алла Чижова