В ДТП на трассе пострадали три актера театра драмы Серова

В аварии на уральской трассе пострадали три артиста театра драмы Серова (Свердловская область). Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» театра. У артистов Софьи Беловой и Никиты Демидова состояние здоровья стабильное, а у Александра Брызгалова — критическое.

ДТП произошло в пятницу, 17 ноября. По данным портала E1, речь идет об аварии на 191 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Напомним, в результате столкновения легковых автомобилей пострадали девять человек.

По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Avensis отвлекся от управления, из-за чего потерял контроль и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с машиной Lada Largus, которая везла пятерых пассажиров. Затем Lada загорелась, после возгорания она восстановлению не подлежит.

Полина Хабарова

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