На трассе Екатеринбург — Серов в ДТП пострадали девять человек

На 191 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в результате столкновения легковых автомобилей пострадали девять человек. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

По данным автоинспекции, водитель Toyota Avensis отвлекся от управления автомобилем, из-за чего потерял контроль и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с машиной Lada Largus, которая везла пятерых пассажиров. Затем Lada загорелась, после возгорания она восстановлению не подлежит.

Как сообщили в Минздраве региона, на место выехали две бригады северного филиала Территориального центра медицины катастроф. Трех человек доставили в реанимацию больницы Красноуральска, шесть человек находятся в больнице Кушвы, из них двое — в реанимации, четверо — в хирургическом отделении.

Автоинспекторы установили, что Toyota управлял 29-летний житель Верхней Салды, который за девять лет стажа привлекался к административной ответственности 11 раз за нарушение ПДД. Автомобилем Lada управлял 32-летний житель Нижнего Тагила.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск в результате столкновения легкового авто и микроавтобуса погиб один человек.

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