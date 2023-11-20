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Бывшему прокурору дали отсрочку для уплаты 200-миллионного штрафа

Борский городской суд удовлетворил иск бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева о предоставлении отсрочки по уплате штрафа по уголовного делу. Осужденный отбывает наказание в борской ИК-1для бывших сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе Борского горсуда, заключенному дали отсрочку в два года по уплате штрафа, назначенного в приговоре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», бывший руководящий сотрудник областной прокуратуры был осужден в марте 2021 года на 12 лет заключения со штрафом в 223,7 млн руб. Суды посчитали доказанным, что в 2014-2015 годах Дмитрий Жиделев, работая прокурором Дзержинска, получил в виде взятки две иномарки Range Rover и BMW Х3 за незаконное покровительство предприятиям группы «Скиф» местного предпринимателя Сергея Кожевникова.

Сам коммерсант скончался, и показания о даче взяток в суде давал его родной брат, соучредитель компании. Дмитрий Жиделев просил оправдания, утверждая, что свидетели его оговорили.

Иван Сергеев

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