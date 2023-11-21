Автозавод «УРАЛ» переводит дорожную технику на газ

В рамках участия в программе по переводу коммунальной техники на сжиженный природный газ АЗ «УРАЛ» передал для тестирования опытный образец комбинированной дорожной машины, созданной совместно с предприятиями-партнерами.



Фото: предоставлено пресс-службой АЗ «УРАЛ»

Дорожный автомобиль с колесной формулой 6х4, работающий на сжиженном природном газе был представлен губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который отметил, что перевод коммунального транспорта региона на газовое топливо способствует снижению загрязнения воздуха, и в будущем на него будет переведена вся коммунальная техника.

Автомобиль «Урал» предназначен для компании «Урал-Сервис-Групп», которая следит за состоянием региональных дорог и будет тестировать его два месяца. Заместитель генерального директора АЗ «УРАЛ» Александр Васильев рассказал о преимуществах передаваемого автомобиля:

- Такая машина в два раза экологичнее. По расходу тоже практически в два раза эффективнее, чем дизельное топливо. Пока компоненты, используемые при создании автомобиля, немного дороже, но затраты компенсируются государственной субсидией и стоимостью самого газа на километр пробега. Стоит также напомнить, что это не первая машина, которую автозавод «УРАЛ» выпускает на газомоторном топливе. Основная наша линейка – полноприводные автомобили с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 – уже давно поставляется в структуры Газпрома. Сейчас мы расширяем выпускаемый модельный ряд и открываем новую линейку газомоторной дорожной техники. Следующий шаг – это мусоровоз.

Стоит отметить, что данный автомобиль является совместным проектом АЗ «УРАЛ, как производителя шасси, завода «СпецАгрегат», как изготовителя спецтехники, и компании «РариТЭК», ответственной за установку газового оборудования. Генеральный директор завода «СпецАгрегат» Евгений Субачев отметил, что использование готовых решений позволили предоставить нужную для подрядчика комплектацию:

- Мы уверены, автомобиль хорошо себя зарекомендует. Это и решение вопросов экологии, и загрузка предприятий, и налоговые отчисления для бюджета региона.

Фото: предоставлено пресс-службой АЗ «УРАЛ»

По словам Алексея Текслера, в следующем году в рамках программы перевода транспорта на газ на эти цели будут направлены около 47 миллионов рублей, что даст положительный результат в планах улучшения экологической обстановки в регионе.

Сеть заправок СПГ в Челябинской области активно развивается. Компания «Новатэк» имеет в регионе три такие станции — в Челябинске, Копейске и Магнитогорске. В Магнитогорске работает комплекс по сжижению газа, откуда его поставляют по всему УрФО. Завод загружен полностью. Метаном заправляют магистральные тягачи и автобусы. Теперь СПГ будет использоваться и для работы коммунальной техники.

Справка об автомобильном заводе «Урал» Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.

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