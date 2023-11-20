На Урале маму мальчика, которого обругали из-за шапки с Z, устроили в Росгвардию

Маме 11-летнего мальчика из Екатеринбурга, которого весной обругали из-за шапки с буквой Z, предложили работу в Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Оперативно подтвердить информацию в пресс-службе ведомства «Ъ-Урал» не удалось.

В августе стало известно, что женщине предложили работу в Свердловском областном суде, однако, как написал в соцсетях господин Хинштейн, ее так и не трудоустроили. «Ей предложено поступить на работу в свердловское управление Росгвардии, с чем она согласилась. Уже начался процесс оформления документов. До конца года планируется все завершить»,— сообщил он.

Скандальный инцидент с шапкой с буквой Z произошел днем 21 апреля около подъезда дома №35 на Волгоградской улице в Екатеринбурге. По данным следствия, 56-летний Александр Неустроев грубо, используя нецензурные выражения, оскорблял мальчика за то, что тот носил шапку с символом Z. Кроме того, мужчина пытался схватить ребенка, а также угрожал ему тем, что «поместит головной убор в задний проход», однако школьник смог убежать. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, и вскоре екатеринбуржца задержали полиция и бойцы ОМОНа Росгвардии.

В августе стало известно, что дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) Александра Неустроева было прекращено. Так как обвиняемый раскаялся в содеянном, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Однако Седьмой кассационный суд в Челябинской области это решение отменил. В сентябре сообщалось, что дело рассмотрит новый состав суда.

В конце октября Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следователям материалы уголовного дела в отношении Александра Неустроева. Теперь Ленинскому следственному отделу СУ СКР по Свердловской области предстоит расследовать дело заново

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте