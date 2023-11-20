Уровень заболеваемости туберкулезом достиг исторического минимума в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России зафиксирован исторический минимум по заболеваемости туберкулезом, сообщили в пресс-службе Смольного.

Обстановку в городе, связанную с этой болезнью, обсудили на церемонии в честь векового юбилея медучреждения. На ней присутствовали господин Беглов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко, а также другие представители власти. Глава ведомства отметил значимость работы НИИ как учреждения, помогающего больным с тяжелыми случаями.

«В прошлом году в нашем городе зафиксирован минимальный показатель заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдений. Это результат вашей работы»,— отметил Алексндр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 20 ноября свободно 22% больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте