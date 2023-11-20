Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Красное Сормово» завершило строительство 11 сухогрузов для ГТЛК

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) завершает строительство серии из 11 сухогрузов проекта RSD59.

Фото: судостроительный завод «Красное Сормово»

Фото: судостроительный завод «Красное Сормово»

Как сообщили «Ъ-Приволжье» на предприятии, отправлены заказчику сухогрузы под заводскими номерами 35-40. Они отправились в Ростов-на-Дону для прохождения ходовых испытаний и передачи заказчику.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на постройку 11 сухогрузов проекта RSD59 завод «Красное Сормово» заключил с «Государственной транспортной лизинговой компанией» летом 2021 года. Стоимость контракта в 2021 году оценивалась в 12,8 млрд руб.

Последний сухогруз из этой серии был спущен на воду в феврале 2023 года. Ранее планировалось, что передача всех 11 сухогрузов заказчику состоится до конца 2022 года.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...