«Красное Сормово» завершило строительство 11 сухогрузов для ГТЛК

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК) завершает строительство серии из 11 сухогрузов проекта RSD59.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: судостроительный завод «Красное Сормово» Фото: судостроительный завод «Красное Сормово»

Как сообщили «Ъ-Приволжье» на предприятии, отправлены заказчику сухогрузы под заводскими номерами 35-40. Они отправились в Ростов-на-Дону для прохождения ходовых испытаний и передачи заказчику.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на постройку 11 сухогрузов проекта RSD59 завод «Красное Сормово» заключил с «Государственной транспортной лизинговой компанией» летом 2021 года. Стоимость контракта в 2021 году оценивалась в 12,8 млрд руб.

Последний сухогруз из этой серии был спущен на воду в феврале 2023 года. Ранее планировалось, что передача всех 11 сухогрузов заказчику состоится до конца 2022 года.

Андрей Репин