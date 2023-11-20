Инновации, ставшие классикой. Интерсвязь презентовала новую версию «Умного домофона “Сокол +”»

Первыми новинку увидели участники и гости международной конференции по технологиям умного города «Сокол». Она в эти дни проходит в Челябинске. Принять участие в мероприятии приехали порядка 250 человек из более чем 180 компаний со всей России, а также из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии и Китая.



Фото: предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь»

Презентация «Умного домофона “Сокол +”» прошла в рамках деловой части конференции. Этого события ждали десятки компаний по всей стране, которые не первый год работают с Интерсвязью.

«Мы были на первой конференции “Сокол” в прошлом году. Тогда приобрели тестовую партию панелей. Сейчас они установлены и успешно работают у нас в городе. Особенно жителям нравится голосовой ассистент, который сообщает погоду, говорит комплименты. Мы заметили, как у людей от этого поднимается настроение. Так что мы очень ждали новую версию домофона. Интерсвязь, конечно, сохраняла до последнего интригу, мы не знали какие изменения внесут в устройство. Но презентация показала, что была проведена масштабная работа», – рассказал участник конференции Андрей Болтушкин (г. Иваново).

Преобразования в панели произошли действительно колоссальные. Во-первых, в домофоне была реализована полнодуплексная аудиосвязь, что позволит пользователям лучше слышать друг друга. Во-вторых, модернизация коснулась и «начинки» – в домофонах теперь используется независимый от санкций чип.

«Компания “Интерсвязь” всегда прислушивается к жителям. И мы получили такую обратную связь, что наши панели хотели бы устанавливать не только на подъездах, но и на общих калитках жилых комплексов. Прошлая версия домофона не была для этого приспособлена. В “Сокол +” мы учли пожелания людей и реализовали эту функцию. Новая версия нашего умного домофона может хранить в своей памяти до 25 тысяч ключей», – поделился председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Вклад компании «Интерсвязь» в цифровизацию региона оценили и на правительственном уровне. Как отметил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, конференция «Сокол» показывает, что уровень развития технологий в регионе высок. И значительную роль в этом играют разработки Интерсвязи.

«Сегодня “умные домофоны” компании “Интерсвязь” являются полноценным средством для создания безопасной среды. Они позволяют не допускать посторонних в подъезд. Специалистами компании разработан целый алгоритм, чтобы обезопасить детей с помощью устройств. Есть возможность удаленных звонков, когда ты видишь звонящего в смартфоне и понимаешь стоит открыть ему дверь или нет. Это большой вклад в нашу общую с вами безопасность», – прокомментировал Александр Козлов.

Высоко оценили не только конференцию, но и представленные на ней разработки и на федеральном уровне. Директор по развитию проектов по городским технологиям фонда «Сколково» Юрий Хаханов рассказал, что давно следит за реализацией программы «Умный город» в Челябинской области. И за последние несколько лет в этом направлении произошел значительный скачок.

«Многие из идей, которые были заложены на первоначальном этапе, уже реализованы. В частности, если говорить о количестве умных домофонов, которые устанавливает Интерсвязь, мы видим, что в Челябинске эта цифра значительна. Это радует, ведь такому охвату многие столичные города-миллионники могут только позавидовать», – поделился Юрий Хаханов.

Говоря о программе «Умный город» нельзя не отметить, что Челябинск стал одним из первых в стране городов, принявших в ней участие. И в этом направлении столица Южного Урала значительно продвинулась, считают эксперты. Поэтому не удивительно, что международная конференция по технологиям «умного города» зародилась и проводится именно здесь, говорит основатель группы компаний «Стратегия Роста» Олег Извеков.

«Компания “Интерсвязь” это один из лидеров не только регионального, но и федерального рынка умных городов. Она создаёт огромную экосистему, состоящую из “умных” устройств и сервисов. И те возможности, которые компания демонстрирует сегодня на конференции – это новая веха в развитии “умных городов”. Тот же самый “умный домофон” сегодня не просто домофон, а полноценное средство связи, средство коммуникации. Гаджет, который работает на безопасность человека», – рассказал Олег Извеков.

В рамках деловой части конференции также прошла традиционная дискуссия бизнеса и власти. В этом году в ней принимали участие представители профильных министерств, а также директор по продажам китайской компании Dptek Technology. Спикеры обсудили цифровую трансформацию на Урале и в России, а также поговорили о кадровом потенциале в сфере IT.

«Многие IT-специалисты очень заинтересованы в профессиональном саморазвитии. И именно поэтому им не стоит стремиться в столицу. В регионе на самом деле есть куда приложить свои знания и умения, здесь есть развитие гораздо большее, чем во многих компаниях в столице. И мы делаем всё, чтобы заинтересовать молодые умы работать в родном регионе», – поделился директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Впереди участников конференции ждут тематические лекции и мастер-классы, на которых выступят спикеры со всей страны. А уже завтра, 21 ноября, гостей «Сокола» ждёт интеллектуальный квиз, который проведёт шестикратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель «Бриллиантовой совы», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

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