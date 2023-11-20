Песков: Путин высоко ценил заслуги экс-губернатора Кемеровской области Тулеева

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит семье бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева соболезнования в связи с его смертью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Планирует ли Владимир Путин лично проститься с господином Тулеевым, пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Аман Тулеев в 2005 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Аман Тулеев в 2005 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что Аман Тулеев, который возглавлял Кемеровскую область больше 20 лет, скончался на 80-м году жизни, стало известно сегодня, 20 ноября. В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, планирует ли президент России лично принять участие в церемонии прощания с Аманом Тулеевым.

«Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы не располагаем. Безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения, у Путина с Тулеевым. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность его руководителем региона, они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким»,— ответил господин Песков.

Аман Тулеев родился в 1944 году. В 1990 году был избран депутатом Кемеровского областного совета народных депутатов, работал его председателем, позднее представлял регион в Совете федерации. Должность губернатора Кемеровской области господин Тулеев занимал с 1997 по 2018 год. Решение об отставке он принял в связи с гибелью людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». После этого занимал пост спикера заксобрания и ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Милена Костерева