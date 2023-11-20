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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин высоко ценил заслуги экс-губернатора Кемеровской области Тулеева

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит семье бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева соболезнования в связи с его смертью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Планирует ли Владимир Путин лично проститься с господином Тулеевым, пока неизвестно.

Владимир Путин и Аман Тулеев в 2005 году

Владимир Путин и Аман Тулеев в 2005 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Аман Тулеев в 2005 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О том, что Аман Тулеев, который возглавлял Кемеровскую область больше 20 лет, скончался на 80-м году жизни, стало известно сегодня, 20 ноября. В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, планирует ли президент России лично принять участие в церемонии прощания с Аманом Тулеевым.

Чем известен бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев

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«Пока каких-то деталей на этот счет нет, мы не располагаем. Безусловно, вы знаете, что у них были прекрасные личные отношения, у Путина с Тулеевым. Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева в бытность его руководителем региона, они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнований родным и близким»,— ответил господин Песков.

Аман Тулеев родился в 1944 году. В 1990 году был избран депутатом Кемеровского областного совета народных депутатов, работал его председателем, позднее представлял регион в Совете федерации. Должность губернатора Кемеровской области господин Тулеев занимал с 1997 по 2018 год. Решение об отставке он принял в связи с гибелью людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». После этого занимал пост спикера заксобрания и ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Милена Костерева

Фотогалерея

От народного депутата до губернатора

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Аман Тулеев по образованию — инженер путей сообщения, долгое время занимал руководящие посты в системе железнодорожного транспорта СССР. В 1990 году он был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем — депутатом Верховного совета РСФСР

Аман Тулеев по образованию — инженер путей сообщения, долгое время занимал руководящие посты в системе железнодорожного транспорта СССР. В 1990 году он был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем — депутатом Верховного совета РСФСР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-1993 годах господин Тулеев фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году стал председателем областного совета народных депутатов и одновременно возглавил Кемеровский облисполком

В 1990-1993 годах господин Тулеев фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году стал председателем областного совета народных депутатов и одновременно возглавил Кемеровский облисполком

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991 году трудовыми коллективами шахтеров и работников железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. По итогам выборов 12 июня занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов

В 1991 году трудовыми коллективами шахтеров и работников железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. По итогам выборов 12 июня занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1991 года поддержал ГКЧП, за что указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. При этом он сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного совета народных депутатов

В августе 1991 года поддержал ГКЧП, за что указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. При этом он сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного совета народных депутатов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1996 года принял предложение войти в состав правительства Виктора Черномырдина, до июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам

В августе 1996 года принял предложение войти в состав правительства Виктора Черномырдина, до июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Переизбран в 2001 году с результатом в 93,5% голосов

В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Переизбран в 2001 году с результатом в 93,5% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

26 марта 2000 года Аман Тулеев участвовал в выборах президента РФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина (25,01%)

26 марта 2000 года Аман Тулеев участвовал в выборах президента РФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина (25,01%)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2003, 2007 и 2011 годах господин Тулеев участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ по списку партии &quot;Единая Россия&quot;. После избрания отказывался от депутатского мандата

В 2003, 2007 и 2011 годах господин Тулеев участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ по списку партии "Единая Россия". После избрания отказывался от депутатского мандата

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области дважды — 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года — наделяли Амана Тулеева полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области дважды — 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года — наделяли Амана Тулеева полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ

Фото: Коммерсантъ / Егор Елагин

Тулеев известен созданной в области системой социальной поддержки населения. В регионе введены кузбасская пенсия, бесплатный проезд и лечение в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКХ и другие меры поддержки для старшего поколения, выдаются областные именные стипендии отличникам учебы, гранты и премии одаренным учащимся и студентам, целевые субсидии на оплату обучения

Тулеев известен созданной в области системой социальной поддержки населения. В регионе введены кузбасская пенсия, бесплатный проезд и лечение в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКХ и другие меры поддержки для старшего поколения, выдаются областные именные стипендии отличникам учебы, гранты и премии одаренным учащимся и студентам, целевые субсидии на оплату обучения

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш

Аман Тулеев — доктор политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. Является автором более двух десятков книг и брошюр, имеет два патента на изобретения

Аман Тулеев — доктор политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. Является автором более двух десятков книг и брошюр, имеет два патента на изобретения

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

В 2013—2016 годах Аман Тулеев фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии «Фонда развития гражданского общества». 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора области. 13 сентября того же года он одержал победу на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 96,69% голосов

В 2013—2016 годах Аман Тулеев фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии «Фонда развития гражданского общества». 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора области. 13 сентября того же года он одержал победу на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 96,69% голосов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

В 2011 и 2017 годах губернатор перенес две операции на позвоночнике. В июле 2017 года в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве для прохождения периода восстановления после операции. В августе того же года вернулся в Кемерово

В 2011 и 2017 годах губернатор перенес две операции на позвоночнике. В июле 2017 года в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве для прохождения периода восстановления после операции. В августе того же года вернулся в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Аман Тулеев не приехал на место трагедии. 27 марта на совещании в Кемерове совещании под руководством Владимира Путина глава региона попросил прощения у президента: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Тогда же в городе начался стихийный митинг, люди потребовали отставки руководства города и области

25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Аман Тулеев не приехал на место трагедии. 27 марта на совещании в Кемерове совещании под руководством Владимира Путина глава региона попросил прощения у президента: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Тогда же в городе начался стихийный митинг, люди потребовали отставки руководства города и области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1 апреля 2018 года господин Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своем обращении к местным жителям он сказал, что это связано с пожаром, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня». 17 сентября 2018 года стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования

1 апреля 2018 года господин Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своем обращении к местным жителям он сказал, что это связано с пожаром, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня». 17 сентября 2018 года стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аман Тулеев скончался 20 ноября 2023 года в возрасте 79 лет

Аман Тулеев скончался 20 ноября 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Аман Тулеев по образованию — инженер путей сообщения, долгое время занимал руководящие посты в системе железнодорожного транспорта СССР. В 1990 году он был избран депутатом Кемеровского облсовета, затем — депутатом Верховного совета РСФСР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-1993 годах господин Тулеев фактически сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть в Кемеровской области: в 1990 году стал председателем областного совета народных депутатов и одновременно возглавил Кемеровский облисполком

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1991 году трудовыми коллективами шахтеров и работников железной дороги Аман Тулеев был выдвинут претендентом на пост президента РСФСР. По итогам выборов 12 июня занял четвертое место из шести кандидатов (после Бориса Ельцина, Николая Рыжкова и Владимира Жириновского), набрав 6,81% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1991 года поддержал ГКЧП, за что указом Бориса Ельцина Тулеев был снят с поста председателя Кемеровского облисполкома. При этом он сохранил за собой пост председателя Кемеровского областного совета народных депутатов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В августе 1996 года принял предложение войти в состав правительства Виктора Черномырдина, до июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ. Одновременно входил в правительственную комиссию по оперативным вопросам

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Переизбран в 2001 году с результатом в 93,5% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

26 марта 2000 года Аман Тулеев участвовал в выборах президента РФ. Получил 2,95% голосов и занял четвертое место из 11 кандидатов. При этом в Кемеровской области Тулеев набрал 51,57% голосов, опередив Владимира Путина (25,01%)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2003, 2007 и 2011 годах господин Тулеев участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ по списку партии "Единая Россия". После избрания отказывался от депутатского мандата

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области дважды — 20 апреля 2005 года и 18 марта 2010 года — наделяли Амана Тулеева полномочиями руководителя региона по представлению президента РФ

Фото: Коммерсантъ / Егор Елагин

Тулеев известен созданной в области системой социальной поддержки населения. В регионе введены кузбасская пенсия, бесплатный проезд и лечение в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКХ и другие меры поддержки для старшего поколения, выдаются областные именные стипендии отличникам учебы, гранты и премии одаренным учащимся и студентам, целевые субсидии на оплату обучения

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш

Аман Тулеев — доктор политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), член Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. Является автором более двух десятков книг и брошюр, имеет два патента на изобретения

Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков

В 2013—2016 годах Аман Тулеев фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии «Фонда развития гражданского общества». 16 апреля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, Владимир Путин назначил Амана Тулеева врио губернатора области. 13 сентября того же года он одержал победу на выборах губернатора Кемеровской области, набрав 96,69% голосов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

В 2011 и 2017 годах губернатор перенес две операции на позвоночнике. В июле 2017 года в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента в Москве для прохождения периода восстановления после операции. В августе того же года вернулся в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Аман Тулеев не приехал на место трагедии. 27 марта на совещании в Кемерове совещании под руководством Владимира Путина глава региона попросил прощения у президента: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории». Тогда же в городе начался стихийный митинг, люди потребовали отставки руководства города и области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

1 апреля 2018 года господин Тулеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В своем обращении к местным жителям он сказал, что это связано с пожаром, который произошел в ТРЦ «Зимняя вишня». 17 сентября 2018 года стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аман Тулеев скончался 20 ноября 2023 года в возрасте 79 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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