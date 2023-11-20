Умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Господин Тулеев возглавлял область больше 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аман Тулеев в 2018 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Аман Тулеев в 2018 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса»,— написал господин Цивилев во «ВКонтакте». По его мнению, господина Тулеева в Кузбассе помнят «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

Аман Тулеев родился в 1944 году в городе Красноводске Туркменской ССР. В 1990 году был избран депутатом Кемеровского областного совета народных депутатов, работал его председателем. В 1993–1996 годах представлял регион в Совете федерации и был главой законодательного собрания Кемеровской области. В 1996–1997 годах был министром РФ по сотрудничеству со странами СНГ. Возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 годы. Ушел в отставку после гибели людей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». После этого занимал пост спикера заксобрания и ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

Леонид Уварчев