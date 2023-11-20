«Виртуальный туризм быстро взлетел»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, в частности, о слип-турах, путешествиях для геймеров и болотинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня о новых видах туризма. Мой любимый, гастрономический, — уже дедушка с длинной бородой, но, слава богу, пользуется высоким спросом. Его несомненный плюс в том, что он легко комбинируется почти с любым направлением, даже пляжным, которое давно и прочно удерживает первое место.

Виртуальный туризм в связи с пандемией быстро взлетел на верхние строчки рейтингов. Папы и мамы в шоке: понаблюдав за интернет-путешествиями детей и внуков, они сами с удовольствием зависают теперь над гавайскими вулканами или Эбби-роуд в Лондоне. Возможностей здесь масса. Сеть располагает неограниченным ресурсом — это и дроны, и спутники, и камеры видеонаблюдения. Новые локации и маршруты добавляются постоянно.

Путешествия для геймеров тоже стремительно развиваются: специальные отели, парки, фестивали… Появились слип-туры — для тех, кто страдает бессонницей. Уединенные гостиницы, безлюдные побережья, удобные кровати, подушки, тихая музыка — все для крепкого сна и покоя. Говорят, это перспективное направление для городских неврастеников.

Теперь — внимание — болотинг! Это путешествия по топям и болотам. Надеваем сапоги по пояс и вперед. Рай для фотографов-эстетов: мхи, папоротники, паутина на фоне ряски, чахлые деревца, болотная живность. Все серьезно, смущает только наше пристрастие к «инговым» окончаниям. А так есть даже профессиональные гиды. А как вы хотите? Есть «болотинг», должен быть и «сусанинг».

И, наконец, деревенинг, то есть, простите, агротуризм. И не в Тоскане, не в Провансе — наши фермеры сообразили, раскачались. Так что поезжайте на природу, учитесь изготавливать сыры, колбасы, вино, настойки. Идеальные, кстати, маршруты выходного дня. Вообще, внутренний туризм сегодня — это круто. И речь здесь не только о сервисе и принимающей стороне. Сами путешественники, по отзывам многих хозяев, изменились — стали вежливее, аккуратнее, стараются оставить о себе хорошую память.