Чиновник из Омска стал заместителем мэра Томска по безопасности

Мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил о новом назначении в городской администрации. «Пригласил на место заместителя мэра по безопасности и общим вопросам своего коллегу из Омска – Владимира Радула. Он, в том числе, возглавлял аппарат Омского губернатора. Ставлю перед ним задачи повысить исполнительскую дисциплину в администрации города. Уверен, что он усилит мою томскую команду»,– сказал глава города, отметив, что представил нового вице-мэра на аппаратном совещании.

Ранее сообщалось, что господин Радул возглавлял аппарат губернатора Омской области Леонида Полежаева, который руководил регионом до 2012 года. Дмитрий Махиня стал мэром Томска в сентябре 2023 года. Ранее он занимал пост вице-мэра Омска.

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Оксана Павлова