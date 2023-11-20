Конкурс на проектирование моста через Волгу в Ярославле приостановлен по жалобе

Конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта с организацией транспортных развязок приостановлен из-за жалобы АО «Институт "Стройпроект"» из Санкт-Петербурга. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема третьего моста в Ярославле

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Схема третьего моста в Ярославле

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ ЯО «Ярдорслужба» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта. Начальная стоимость контракта составляет 514 млн руб. Сначала поиск подрядчика был продлен, теперь его определение приостановлено.

По мнению компании из Санкт-Петербурга, заказчик необоснованно в критериях, необходимых для участия в закупке, называет опыт в подготовке проектной документации и работах по обоснованию инвестиций на капитальный ремонт дороги или транспортных развязок.

«Заказчиком при формулировании критериев для участия в закупке необоснованно создается преимущество отдельному участнику закупки – ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост»: именно данное учреждение разработало сметы, которые включены в извещение о закупке; данное учреждение выполняло работы по подготовке обоснования инвестиций и проведению его технологического и ценового аудита по объекту «Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части города Ярославля»,— говорится в тексте жалобы.

Компания просит обязать заказчика внести изменения в извещение о закупке, которые касаются опыта участников торгов в названных работах. Жалоба направлена в ярославское МУФАС и будет рассмотрена 21 ноября.

Алла Чижова