Губернатор обвинил коммунальщиков в плохой работе в Курске в первый снегопад

Глава Курской области области Роман Старовойт на планерке в облправительстве раскритиковал местные коммунальные службы и мэрию Курска за «очень плохую» работу в день первого крупного снегопада.

По словам губернатора, 90% общественного транспорта в областном центре «идут со сбоями в расписании» из-за того, что проезжая часть не была обработана реагентами.

«Мы все видели прогноз погоды. Еще в пятницу было известно, что в понедельник начнется большой снегопад. И что я вижу в понедельник в областном центре — на большинстве магистралей проезжая часть не была заранее обработана пескосоляной смесью. Из-за этого произошло большое количество мелких ДТП, автобусы не могли проехать по улицам, где есть существенный рельеф,— заявил губернатор.— Смотр техники у нас прошел, смесь была закуплена. Почему она не на дорогах — мне непонятно. Это очень плохо»

Господин Старовойт поручил мэру Курска Игорю Куцаку должить о ситуации и «провести с подрядчиками претензионную работу».

«Я прошу городские службы сейчас же выйти на обработку, а потом провести анализ — почему это нельзя было сделать заранее»,— заключил губернатор.

Вице-губернатор по социальному блоку Андрей Белостоцкий сообщил, что в регионе «с утра увеличилось количество обращений в травмпункты» и призвал призвал пожилых курян «по возможности не выходить из дома».

Сергей Калашников

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