Из-за пробок в заснеженном Курске нарушено расписание автобусов

Расписание работы общественного транспорта в Курске нарушено из-за пробок, «парализовавших» город из-за снегопада. Об этом сообщили в облправительстве и напомнили автомобилистам о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю.

В мэрии Курска рассказали, что с ночи на улицах города работают 62 единицы снегоуборочной техники. В реальном времени за их передвижением, а также обстановкой в облцентре с помощью камер наблюдает аналитик систем мониторинга управления по делам ГО и ЧС.

Очистку снега и обработку дорожного полотна пескосоляной смесью производят три подрядных организации: в Центральном и Железнодорожном округах работает «Благоустройство», в Сеймском — «Курскдор», в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах Центрального округа — «Интеграл-Строй». Отработка последствий непогоды ведется на улицах Ленина, Радищева, Дзержинского, Димитрова, Карла Маркса, Сумской, Парк Солянка, 50 лет Октября, Студенческой, Косухина, Конорева, Дейнеки, Заводской, Комарова, Майский бульвар, Орловской, Энгельса, Народной, Парковой, Магистральной, Черняховского, а также на проспектах Победы, Дружбы, Энтузиастов, Кулакова, Вячеслава Клыкова, в Магистральном проезде и на дороге 1-я Моква.

Ранее заснеженный Воронеж сковали 10-балльные пробки.

Алина Морозова

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