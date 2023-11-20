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МТС разыграет миллионы призов в честь 30-летия компании

МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, среди которых автомобили, путешествия, встречи со знаменитостями, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

МТС также дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой «МТС Авто», путешествие мечты от «МТС Travel», подарочные карты от «МТС Live», смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса «Строки», встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от «МТС Музыки», а также с амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

Для получения гарантированного приза необходимо подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

«МТС в Пермском крае работает уже более двадцати лет. За это время реализовано немало проектов, которыми мы по праву можем гордиться: запуск первой на Урале промышленной сети 5G, внедрение технологии интернета вещей на нефтяных скважинах Прикамья, постоянное развитие инфраструктуры сотовой связи и многое другое. Нет сомнений, что впереди нас ждет еще больше. Сегодня мы приглашаем каждого жителя края почувствовать праздник вместе с нами и принять участие в масштабном розыгрыше», – прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В Перми компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) начала свою работу 17 мая 2002 года. Пермская область стала 34-м российским регионом, охваченным сотовой сетью компании МТС. Уже к концу 2002 года мобильной связью компании была охвачена значительная часть Пермской области, включая отдаленные районы, федеральные автотрассы и основные железнодорожные магистрали, пролегающие по территории региона.

ПАО "МТС"

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