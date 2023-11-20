Возбуждено дело после падения рекламной вывески на женщину в Новокузнецке

В Новокузнецке завели уголовное дело после падения рекламного баннера на женщину. Об этом сообщили в кузбасском управлении Следственного комитета.

По информации следственного ведомства, 19 ноября около 13:00 час порыв шквалистого ветра сорвал со стены ТЦ рекламную конструкцию, которая упала на 58-летнюю местную жительницу. Женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание некачественных услуг, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следователи допрашивают очевидцев инцидента и работников ТЦ.

Как писал «Ъ-Сибирь», вчера над Новокузнецком прошелся разрушительный ураган. Двух человек — 58-летнего мужчину и 60-летнюю женщину — раздавило рухнувшим на их автомашину деревом. По данному факту следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Им предстоит установить должностных лиц, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале написал, что город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года. Ураганный ветер, порывы которого достигали 35-38 м/с и более, повалил большое количество деревьев, повредил элементы улично-дорожного хозяйства, высоковольтные электросети.

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Илья Николаев