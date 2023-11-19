В Новокузнецке два человека погибли из-за упавшего на машину дерева

Двух человек раздавило рухнувшим на машину деревом в Новокузнецке. Как рассказали в управлении Следственного комитета по Кемеровской области, 19 ноября около 14:30 поступило сообщение об обнаружении в автомобиле тел 58-летнего мужчины и 60-летней женщины. Они получили несовместимые с жизнью травмы при падении дерева на машину.

Кроме них в салоне машины находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. Они госпитализированы.

По данному факту следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). Им предстоит установить должностных лиц, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий.

Кроме того, сегодня в Новокузнецке женщину придавило вывеской, которую сорвало со здания торгового центра «Сити Молл» во время урагана. В настоящее время она госпитализирована, сообщили в прокуратуре.

Илья Николаев