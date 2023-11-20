Фигуранту дела о фиктивной регистрации мигрантов в Самаре избрали меру пресечения

Обвиняемому по уголовному делу о фиктивной регистрации мигрантов (ст. 322.3 УК РФ) в Самаре запрещено общение со свидетелями, использование средств связи и интернета. Решение принял суд по ходатайству дознавателя полиции и прокуратуры Ленинского района города. Информацию разместил контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительное расследование установило, что фигурант уголовного дела в течение сентября текущего года фиктивно поставил на учет на территории Ленинского района Самары десять иностранцев.

Ему инкриминировано восемь эпизодов преступлений по ст. 322.3 УК РФ. По версии следствия, они были совершены из корыстной заинтересованности.

Ранее генеральная прокуратура РФ приняла меры по отмене решения Центрального районного суда Тольятти по делу о легализации ОПС свыше семи тыс. иностранных граждан. Гособвинитель оспорил соответствующее постановление инстанции в апелляционном порядке.

Георгий Портнов