На Урале в крови обвиняемого в двойном убийстве подростка не нашли наркотики

В крови 16-летнего подростка из Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери, не нашли алкоголь или наркотики. Об этом порталу E1 сообщил источник в силовых структурах.

«Школьник действовал хладнокровно и расчетливо. Наносил удары ножом не хаотично, а целился по жизненно важным местам»,— передает издание слова источника.

По данным свердловского СКР, старшекласснику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. а, з ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенных из корыстных побуждений). По версии следствия, в период 13-14 ноября обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Билимбаевской, где проживала девочка с мамой, из корыстных побуждений совершил убийство.

Как ранее рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, школьник убил и собаку погибших — шпица по кличке Булка. Он расправился с ней в ванной комнате, чтобы та не шумела. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что школьник признал свою вину школьник.15 ноября подростка отправили в СИЗО, там он пробудет до 13 января.

Полина Хабарова

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