Обвиняемого в убийстве 14-летней подруги и ее матери подростка отправили в СИЗО

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО 16-летнего школьника, обвиняемого в убийстве своей 14-летней подруги и ее 62-летней матери, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Подросток пробудет там до 13 января 2024 года. Прокурор и адвокат от комментариев отказались, обвиняемый также не говорил с журналистами, заседание было закрыто от прессы.

По данным свердловского СКР, старшекласснику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. а, з ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенных из корыстных побуждений). По версии следствия, в период 13-14 ноября обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Билимбаевской, где проживала девочка с мамой, из корыстных побуждений совершил убийство.

«Подозреваемый в тяжком преступлении молодой человек и до этого ЧП уже состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних за прогулы занятий в школе и за причастность к грабежу в 2022 года»,— прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он дополнил, что парень воспитывался матерью в неполной семье, с отцом не общался.

По данным полковника Горелых, школьник убил собаку погибших — шпица по кличке Булка. Он расправился с собакой в ванной комнате, чтобы та не шумела. «В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно, речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: Как ты теперь будешь жить со всем этим? – он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые»,— рассказал Валерий Горелых.

Во время избрания меры пресечения мама обвиняемого школьника плакала и говорила, что обо всем сожалеет. Впоследствии ей вызвали скорую помощь в зал суда. Старший брат обвиняемого заявил журналистам: «Вы мою мать до приступа довели, я на вас всех суд подам».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», свою вину школьник признал. По некоторым данным, подросток совершил убийство на фоне ревности к своему старшему брату.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Братская ревность привела к резне».

Мария Шараева

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