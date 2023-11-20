Уралвагонзавод сократил выпуск вагонов до 7200 единиц в 2022 году

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») произвел 7200 вагонов в 2022 году, сообщил журнал Forbes. В 2021 году предприятие выпустило около 15 тыс. грузовых вагонов. По данным издания, за девять месяцев 2023 года УВЗ произвел 4400 единиц вагонов.

Напомним, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине УВЗ увеличил производство бронетехники в четыре раза.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Входит в госкорпорацию «Ростех». Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

Василий Алексеев

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