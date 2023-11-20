В Самаре на публичных слушаниях обсудят стройку школа у ЗИМа

Общественные обсуждения по использованию земли под дошкольное, начальное и среднее общее образование стартовали в Самаре. Под эти цели рассматривается территория на ул. Ново-Садовая в районе бывшего завода им. Масленникова. Оповещение опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о двух земельных участках площадью более 9,6 тыс. и 19,8 тыс. кв. м. Предельная высота зданий, строений и сооружений на указанной территории составляет 24,8 м.

Публичные слушания по этому вопросу будут проходить до 9 декабря текущего года включительно. С проектом экспозиции можно будет ознакомиться в холле первого этажа департамента градостроительства Самары на ул. Галактионовская, 132, до 2 декабря.

Ранее областные власти утвердили документацию по планировке территории регионального значения площадью 160 га в границах реки Волги, Постникова Оврага, ул. Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, ул. Лесной и завода «КИНАП». В числе прочего на указанной территории планируется построить две школы (на 2,5 и 2 тыс. мест), три отдельно стоящих детских сада и 24 дошкольных учреждения, интегрированных в квартальную застройку.

Георгий Портнов