В Самаре построят новую набережную в районе КРЦ «Звезда»

Областные власти утвердили документацию по планировке территории регионального значения площадью 160 га в Самаре. Она располагается в границах реки Волги, Постникова Оврага, ул. Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, ул. Лесной и завода «КИНАП». Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном правительстве.

«Значительная площадь зарезервирована под набережную – единое рекреационное пространство 27 га вместе с набережной у Ладьи, предусмотрен широкий полностью пешеходный бульвар от Фабрики-Кухни и КРЦ "Звезда" до набережной ("вторая Ленинградская")»,– говорится в сообщении.

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Кроме того, на указанной территории будут построены две школы (на 2,5 и 2 тыс. мест), три отдельно стоящих детских сада и 24 дошкольных учреждения, интегрированных в квартальную застройку. Также будут оборудованы три поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В числе прочего будет сформирована новая улично-дорожная сеть длиной 12 км. Она будет включать ул. Липецкую шириной 44 м, которая соединит ул. Авроры и Северо-Восточную магистраль, а также продление до набережной ул. Соколова, две дополнительные поперечные и три продольные улицы. В дополнение к этому по всей территории обустроят сеть велодорожек. Ранее стало известно о том, что в Самаре построят эстакаду между старой и новой набережной.

Георгий Портнов