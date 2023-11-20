Из-за снегопада в Воронеже образовались 10-балльные пробки

10-балльные пробки сковали движение в Воронеже утром 20 ноября, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». Движение в городе осложняют не менее семи аварий, однако основной причиной заторов стал начавшийся ночью снегопад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлый снегопад пробки в Воронеже достигли восьми баллов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В прошлый снегопад пробки в Воронеже достигли восьми баллов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мэрии облцентра рассказали, что районные комбинаты благоустройства начали обрабатывать улицы пескосоляной смесью еще накануне днем. Ночью эта работа была усилена: на городских магистралях работали 155 единиц спецтехники — пескоразбрасыватели, тракторы со щетками, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры, роторы и прочее. Для очистки от снега тротуаров и подходов к остановкам привлекались работники ручной уборки.

Всего было израсходовано почти полторы тысячи т пескосмеси.

В горадминистрации рассказали, что выполнение цикла «обработка противогололедными материалами — подметание» с помощью спецтехники продолжится днем. Также будет вывозиться образовавшаяся при таянии снега «каша». Расчистку недоступных для коммунальной техники мест продолжат работники ручной уборки.

Первый в этом году снегопад также парализовал движение в Воронеже пробками, правда, восьмибалльными.

Алина Морозова

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