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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: новогодние цены на смартфоны вырастут на 15–20%

Новогодние цены на смартфоны будут на 15–20% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на прогноз продающей электронику площадки Wildberries и данные операторов Tele2 и «Билайн». Средняя цена смартфонов в декабре составит 26–27 тыс. руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам представителя Tele2, цена 24–26 тыс. руб.— позитивный прогноз для рынка на декабрь. В декабре прошлого года средняя цена была на уровне 21 тыс. руб. Как утверждает представитель оператора, средний показатель вырастет за счет цен на iPhone 15 и складные смартфоны, вышедшие в этом году. Представитель Wildberries говорит, что основным фактором роста цен на устройства стал рост курсов валют.

В этом году на российский рынок вышли дорогие складные модели типа Huawei Mate X5, OnePlus Open от BBK, а также устройства среднего ценового сегмента — Tecno Phantom V Flip. В сентябре линейку из четырех моделей iPhone 15 представила Apple. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» говорит, что дорогие модели смартфонов к концу года традиционно становятся наиболее популярными.

По данным дистрибутора электроники FPlus, за десять месяцев этого года средняя цена смартфона в России составила 23 600 руб. Пиковое повышение, связанное с падением курса рубля, по его словам, пришлось на сентябрь — показатель вырос до 25 700 руб.

Средняя цена на смартфоны верхнего ценового сегмента, или А-брендов, по данным представителя FPlus, выросла уже во второй половине года. Средняя цена смартфонов Apple выросла с 67 300 руб. в январе до 75 700 в сентябре. Цена смартфонов Samsung за аналогичный период выросла с 34 тыс. до 42 400 руб.

Подробнее о росте цен на смартфоны — в материале «Валюта продает смартфоны».

Анастасия Ларина

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