Цена на нефть начала расти в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок — Brent и WTI — продолжают расти после активного подъема в ходе торгов 17 ноября. Bloomberg объясняет рост стоимости нефти предстоящим заседанием представителей стран ОПЕК+, которое запланировано на 26 ноября.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, цена январских фьючерсов на сорт Brent к 10:05 мск составляет $81,25 за баррель. Относительно показателя на закрытие предыдущей сессии, стоимость выросла на 0,79%. В ходе торгов 17 ноября цена январских фьючерсов на сорт Brent росла на 4,1%, до $80,61 за баррель. Стоимость барреля WTI сложилась на уровне $76,68 (–0,84%). По итогам прошлой сессии они росли на 4%, до $75,89 за баррель.

Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что цены на нефть стали расти в преддверии конференции стран ОПЕК+. «Мы продолжаем ожидать, что Саудовская Аравия и Россия продолжат свои дополнительные, добровольные сокращения добычи в начале 2024 года. Однако менее ясно, пойдет ли на дальнейшее сокращение более широкая группа стран ОПЕК+»,— приводит агентство слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что продление добровольного сокращения добычи нефти до конца года Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ приведет к тому, что нефтяной рынок будет находиться в состоянии «значительного дефицита» до 2023 года. Аналитики МЭА отмечали, что ОПЕК+ будет добывать на 900 тыс. баррелей в сутки меньше спроса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Милена Костерева