Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена на нефть начала расти в преддверии встречи ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок — Brent и WTI — продолжают расти после активного подъема в ходе торгов 17 ноября. Bloomberg объясняет рост стоимости нефти предстоящим заседанием представителей стран ОПЕК+, которое запланировано на 26 ноября.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, цена январских фьючерсов на сорт Brent к 10:05 мск составляет $81,25 за баррель. Относительно показателя на закрытие предыдущей сессии, стоимость выросла на 0,79%. В ходе торгов 17 ноября цена январских фьючерсов на сорт Brent росла на 4,1%, до $80,61 за баррель. Стоимость барреля WTI сложилась на уровне $76,68 (–0,84%). По итогам прошлой сессии они росли на 4%, до $75,89 за баррель.

Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что цены на нефть стали расти в преддверии конференции стран ОПЕК+. «Мы продолжаем ожидать, что Саудовская Аравия и Россия продолжат свои дополнительные, добровольные сокращения добычи в начале 2024 года. Однако менее ясно, пойдет ли на дальнейшее сокращение более широкая группа стран ОПЕК+»,— приводит агентство слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что продление добровольного сокращения добычи нефти до конца года Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ приведет к тому, что нефтяной рынок будет находиться в состоянии «значительного дефицита» до 2023 года. Аналитики МЭА отмечали, что ОПЕК+ будет добывать на 900 тыс. баррелей в сутки меньше спроса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...