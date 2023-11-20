Свердловская область заняла 27 место в списке регионов с зарплатами от 100 тысяч

Свердловская область заняла 27 место в рейтинге регионов РФ с зарплатами выше 100 тыс. руб., сообщает «РИА Новости». По данным рейтинга, доля работающих с заработной платой от 100 тыс. руб. составляет 9,7%, при этом 10,4% получают меньше 20 тыс. руб. в месяц.

Диапазон типовых зарплат в регионе составляет 29-61 тыс. руб. Отметим, что часть соседних регионов Уральского федерального округа (УрФО) заняла лидирующие позиции. Так, Ямал занял второе место в данном рейтинге, а Югра — шестое. Тюменская область также обогнала Свердловскую область заняв 20 место в списке.

Ниже Свердловской области из регионов Урала оказалась Челябинская область (38 место) и Курганская область (55 место). Возглавила рейтинг Чукотский автономный округ. Москва заняла пятое место, а Санкт-Петербург 11.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте