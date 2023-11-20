Ямал лидирует в рейтинге регионов по зарплатам выше 100 тысяч рублей в месяц

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял вторую строчку в рейтинге регионов по зарплатам выше 100 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, диапазон типовых зарплат в регионе составляет 70-163 тыс. руб. Доля работающих людей с заработной платой, которая превышает 100 тыс. руб. составляет 52,7%. При этом, людей с зарплатой ниже 20 тыс. руб. — 0,4%. Первое место в рейтинге заняла Чукотка.

Лидирующие позиции также занимает Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). Регион занял шестое место. Диапазон зарплат составит 53-128 тыс. руб., 34,7% в округе зарабатывают больше 100 тыс. руб. Меньше 20 тыс. руб. получают 0,7%.

Тюменская область заняла 20 строчку. Согласно рейтингу, типовые зарплаты в области составляют 31-70 тыс. руб. Больше 100 тыс. руб. зарабатывают 14,1%, меньше 20 тыс. руб. получают 8%.

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