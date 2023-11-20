Режим повышенной готовности введен в Кузбассе после урагана

В Кемеровской области введен режим повышенной готовности после урагана, который обрушился на регион 19 ноября. Порывы ветер, по данным МЧС региона, достигали 33-35 м/с, электроэнергия была отключена на 143 котельных, на восьми основных водозаборах, девяти угольных предприятиях. Повреждены крыши более 150 домов и административных зданий. Погибли три человека, 18 пострадали, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Кемеровской Области Фото: Прокуратура Кемеровской Области

В части районов Новокузнецка нет электроэнергии. В школах города отменены занятия детей в первой смене , по работе второй смены решение будет принято в первой половине дня 20 ноября. В Прокопьевске происходят аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления. Также часть школ в понедельник переведена на удаленное обучение.

В областном правительстве сообщили, что на вечер 19 ноября на восстановлении ЖКХ работали 500 бригад, на восстановлении электричества — 100 бригад.

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Оксана Павлова