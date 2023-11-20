Движение поездов по МЦД-1 вернулось в график после утренних задержек

Сбой произошел на Московском центральном диаметре (МЦД-1) по направлению к Москве на платформе Сетунь, сообщают «Известия». Пассажирам по громкой связи говорят об увеличении интервалов движения. Движение вернулось в график ближе к 11:00.

Причиной стала неисправность поезда. В РЖД заявили, что задержка движения поездов составляет 25 минут. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев, пассажиров выгоняют из поездов на станции Сетунь. На станции сильная давка.

Как позднее сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, движение поездов по МЦД-1 уже вошло в график. Причиной увеличения интервалов была задержка отправления поезда на Савеловском вокзале.

Анастасия Ларина