В районе Ангарского перевала в Крыму идет сильный снегопад
В Крыму утром 20 ноября выпал снег. Обильные снегопады сейчас идут в районе Ангарского перевала, здесь работает спецтехника, сообщил в своем Telegram-канале глава Минтранса республики Николай Лукашенко.
Фото: t.me / nnlukashenko
Также, по словам руководителя ведомства, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем. Николай Лукашенко призвал водителей соблюдать максимальные меры безопасности.
В Крыму прогнозируют также усиление ветра, который ранее оставил без света 50 тыс. человек. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.
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