В районе Ангарского перевала в Крыму идет сильный снегопад

В Крыму утром 20 ноября выпал снег. Обильные снегопады сейчас идут в районе Ангарского перевала, здесь работает спецтехника, сообщил в своем Telegram-канале глава Минтранса республики Николай Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / nnlukashenko Фото: t.me / nnlukashenko

Также, по словам руководителя ведомства, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем. Николай Лукашенко призвал водителей соблюдать максимальные меры безопасности.

В Крыму прогнозируют также усиление ветра, который ранее оставил без света 50 тыс. человек. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Вячеслав Рыжков

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