Глава Томской области разделил департамент молодежной политики и спорта

Губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о разделении департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту «на два самостоятельных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Как пояснили глава региона в своем Telegram-канале, департаментом спорта также продолжит руководить Максим Максимов. На должность начальника департамента по молодежной политике был приглашен Александр Лисицын.

«И молодежка, и спорт остаются в ведении Наталии Киселевой. С ее участием провел первую рабочую встречу с начальником будущего департамента, поставил задачи», - добавил губернатор.

На прошлой неделе в Томской области департаменты общего и профессионального образования были объединены в один департамент образования. Как пояснил тогда Владимир Мазур, структура будет курировать работу детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и техникумов по всей области. Главой нового департамента стал Юрий Калинюк, который до этого пять лет возглавлял департамент профессионального образования в регионе.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в прошлом году глава региона исключил из структуры администрации региона должность заместителя по промышленной политике.

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Александр Киселев