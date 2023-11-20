Глава Томской области разделил департамент молодежной политики и спорта
Губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о разделении департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту «на два самостоятельных».
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
Как пояснили глава региона в своем Telegram-канале, департаментом спорта также продолжит руководить Максим Максимов. На должность начальника департамента по молодежной политике был приглашен Александр Лисицын.
«И молодежка, и спорт остаются в ведении Наталии Киселевой. С ее участием провел первую рабочую встречу с начальником будущего департамента, поставил задачи», - добавил губернатор.
На прошлой неделе в Томской области департаменты общего и профессионального образования были объединены в один департамент образования. Как пояснил тогда Владимир Мазур, структура будет курировать работу детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и техникумов по всей области. Главой нового департамента стал Юрий Калинюк, который до этого пять лет возглавлял департамент профессионального образования в регионе.
Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в прошлом году глава региона исключил из структуры администрации региона должность заместителя по промышленной политике.