В администрации Томской области объединили два департамента

Департаменты общего и профессионального образования Томской области объединены в один департамент образования. Новая структура будет курировать работу детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и техникумов по всей области, пояснил изменения губернатор Владимир Мазур.

Руководителем назначен Юрий Калинюк, который до этого пять лет возглавлял департамент профессионального образования в регионе. В прошлом году глава региона исключил из структуры администрации региона должность заместителя по промышленной политике.

В результате департаменты промышленности и энергетики и департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса перешли по контроль замгубернатора по экономике Андрея Антонова, департамент транспорта дорожной деятельности и связи - заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля.

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Оксана Павлова