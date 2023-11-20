Бастрыкин взял на контроль расследование убийства отцом спящих детей в Удмуртии

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль убийство двух малолетних детей, которое произошло в минувшие выходные. По данному факту возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба следкома. В убийстве подозревают 29-летнего отца детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В частности, по данным следствия, трагедия произошла в Кезском районе. Мужчина, испытывая неприязнь к супруге из-за бракоразводного процесса, ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в область сердца. После этого мужчина попытался скрыться, однако был задержан.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Мужчина находится под стражей.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования. Ход следствия поставлен на контроль.