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обновлено 08:20

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства отцом спящих детей в Удмуртии

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль убийство двух малолетних детей, которое произошло в минувшие выходные. По данному факту возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба следкома. В убийстве подозревают 29-летнего отца детей.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

В частности, по данным следствия, трагедия произошла в Кезском районе. Мужчина, испытывая неприязнь к супруге из-за бракоразводного процесса, ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в область сердца. После этого мужчина попытался скрыться, однако был задержан.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Мужчина находится под стражей.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования. Ход следствия поставлен на контроль.

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