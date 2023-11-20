В декабре возобновятся регулярные рейсы из Астаны в Новосибирск

Прямые регулярные рейсы из Астаны в Новосибирске возобновятся с декабря 2023 года, сообщает Telegram-канал комитета гражданской авиации министерства транспорта Республики Казахстан. Уточняется, что решение о возобновлении авиасообщения было принято в рамках Транспортной недели в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения», - говорится в сообщении.

Рейсы будет осуществлять авиакомпания Qazaq Air. Планируется, что авиаперевозчик будет выполнять пять рейсов в неделю по маршруту Астан-Новосибирск. Также будут запущены рейсы Усть-Каменогорск–Новосибирск с частотой до двух рейсов в неделю.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о временной приостановке полетов по направлениям Астана—Новосибирск и Усть-Каменогорск—Новосибирск в октябре прошлого года. Причиной авиаперевозчик назвал невыдачу разрешения авиавластями РФ на выполнение международных регулярных полетов по этим направлениям.

В конце февраля текущего года власти Томской области заявили, что ведут переговоры с авиакомпанией Qazaq Air об открытии регулярных рейсов в Астану В марте 2022 года Qazaq Air заявила об отмене рейсов в Россию. Тогда решение было принято из-за уведомления страховой компании «о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве».

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Александр Киселев