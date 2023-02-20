Томская область намерена открыть авиарейсы в Казахстан

Власти Томской области ведут переговоры с авиакомпанией Qazaq Air об открытии регулярных рейсов в Астану

«С учетом потенциального спроса ведется работа с Qazaq Air по постановке регулярного международного авиасообщения по маршруту Томск-Астана», - сказал заместитель губернатора региона Николай Руппель (цитата по «Интерфакс»). В настоящее время из томского аэропорта Богашево рейсы выполняются только по внутренним направлениям.

По словам Николая Руппеля, также идут переговоры с туроператорами об открытии летом 2023 года чартерных рейсов из Томска в Анталью.

С 2021 года в аэропорту Томска ведется строительство нового международного терминала в рамках плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры с финансированием из федерального бюджета в размере 2,8 млрд руб. Ранее руководитель сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич рассказывал “Ъ-Сибирь”, что площадь нового терминала в томском аэропорту составит 6,5 тыс. кв. м, он будет работать в комплексе с существующим, реконструированным в 2013 году. Сроки ввода аэровокзального комплекса в эксплуатацию намечена на 2023 год.

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Лолита Белова