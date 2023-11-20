Самый большой каток в Петербурге объявил о бесплатных сеансах

Утренние сеансы «Катка у Флагштока» на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге будут бесплатными, сообщили в пресс-службе общественного пространства «Флагшток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Бесплатно посетить каток можно будет в любой день с 10:00 до 12:00. Для этого надо оформить специальные билеты либо на сайте катка, либо в кассе. В пресс-службе предупредили, что количество мест на таких сеансах ограничено.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что «Каток у Флагштока» откроется 25 ноября. Открытый каток в общественном пространстве стал самым большим катком в Петербурге — его площадь составляет 11,4 тыс. кв. м.

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