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Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими в Ульяновской области

Надзорное ведомство Николаевского района Ульяновской области расследует смертельную аварию с тремя погибшими. Начата проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ее ход контролирует региональная прокуратура, сообщается на сайте контрольного органа.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

ДТП произошло около 18:30 (MSK+1) на федеральной трассе М-5 «Урал» у п. Нагорный. Автомобиль LADA Granta под управлением мужчины 1983 года рождения врезался в «КамАЗ».

В момент аварии большегруз двигался в попутном направлении. В результате происшествия погибли три человека в легковой машине: автомобилист и двое пассажиров – женщина 1987 года рождения и несовершеннолетний ребенок, девочка 2010 года рождения.

Георгий Портнов

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