В Ульяновской области расследуют ДТП с тремя погибшими

Смертельное ДТП произошло в Ульяновской области в воскресенье вечером. Происшествие случилось около 18:30 (MSK+1) на федеральной трассе М-5 «Урал» у п. Нагорный в Николаевском районе. Об этом сообщает региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Granta, мужчина 1983 года рождения, столкнулся с ехавшим в попутном направлении «КамАЗом». В результате аварии погибли три человека в легковой машине: автомобилист и двое пассажиров – женщина 1987 года рождения и несовершеннолетний ребенок, девочка 2010 года рождения.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее автомобилисту из Ульяновской области было предъявлено обвинение в смертельном ДТП с ребенком. По версии следствия, в июле текущего года обвиняемый без прав на вождение транспорта за рулем автомобиля марки «УАЗ» во время поворота столкнулся с велосипедом, на котором ехал несовершеннолетний.

Георгий Портнов