Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского «Мемориала» (иноагент)

По требованию Минюста РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту екатеринбургского «Мемориала» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ). Запись о решении от 8 ноября появилась в реестре запрещенных сайтов.

Напомним, в начале ноября Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал екатеринбургский «Мемориал» на 300 тыс. руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил отчетности иностранного агента). В августе организацию по этой же причине оштрафовали на 350 тыс. руб. — по словам главы «Мемориала» (организация ликвидирована и признана иностранным агентом) Алексея Мосина, протокол был составлен с нарушениями.

Ирина Пичурина

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