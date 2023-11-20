Анонсирован старт продаж апартаментов второй очереди комплекса Freedom

Бизнес-сообщество One Company объявляет о старте продаж с 1 декабря апартаментов второй очереди в новом комплексе Freedom. Комплекс возводится в Новосибирске в 300 м от станции метро «Речной вокзал». Варианты будут доступны для покупки при посещении офиса продаж. Комплекс Freedom признан знаковым проектом в целом для Сибири — он включает современные апартаменты, двухуровневые пентхаусы, улицу баров и ресторанов, фитнес-центр, термальный комплекс с бассейнами и спа, торговый центр, бьюти-кластер, бизнес-центр и большой подземный паркинг.

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Как отмечают в компании, комплекс может стать выгодным инвестиционным вложением. Когда стартовала первая очередь проекта, юниты продавались по цене 165 тыс. руб. за квадратный метр, к концу года цена выросла на 45% (до 240 тыс. руб). Это намного выше среднерыночной динамики, считает риэлтор агентства недвижимости «1E» Екатерина Зорина, которая на сделках с Freedom заработала более 3 млн руб. «Продажи превзошли даже мои смелые ожидания. Я бы могла продавать юниты и дальше, но продавать уже нечего. С нетерпением жду старта второй очереди»,— рассказала Екатерина Зорина.

По данным бизнес-сообщества One Company, формат апартаментов набирает популярность и является востребованным у жителей Новосибирска — если год назад жилье этого сегмента в регионе продавалось в количестве не более десяти штук в месяц, то сейчас этот показатель — 120–140 единиц. При этом доля Freedom в структуре продаж апартаментов в целом по городу в октябре 2023-го достигла 47%, то есть почти каждый второй проданный апартамент — во Freedom.

Эксперты отмечают, что апартаменты второй очереди будут востребованы, такой вывод был сделан на основании результатов продаж первой очереди — всего за десять месяцев первая очередь проекта распродана полностью. А в октябре 2023-го мы узнали, что застройщик увеличил общую площадь всего комплекса: если первоначально предполагалось, что его площадь составит 160 тыс. кв. м, то сейчас — 188 тыс. кв. м. Стилобат, который объединяет все пять башен комплекса, увеличили до пяти этажей. А вместо двухуровневой подземной парковки появилась четырехуровневая на более чем 1000 мест. «Это поможет решить основную проблему Михайловской набережной — дефицит свободных мест на парковках»,— рассказал коммерческий директор бизнес-сообщества One Company и проекта Freedom Вячеслав Мельников.

Ранее в компании-девелопере рассказали, что масштабный инвестиционный проект поддержал Сбербанк, который открыл кредитную линию для 100% проектного финансирования. Общая сумма на две очереди строительства составила более 12 млрд руб. Это абсолютный рекорд по финансированию строящихся проектов в Новосибирской области.

Застройщик ООО СЗ «Эталон», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://freedom-nsk.ru/