В Турции из-за шторма вышедший из Одессы сухогруз Pallada разломился пополам

В Турции из-за шторма в Черном море вышедший из Одессы сухогруз Pallada выбросило на берег. Как сообщили газета Milliyet и телеканал TRT Haber, судно под флагом Камеруна разломилось на две части. По данным местных властей, никто из членов экипажа не пострадал.

Инцидент произошел вблизи порта Эрегли провинции Зонгулдак, волны в этом районе поднимались до пяти метров. В 10:00 в Главный поисково-спасательный координационный центр поступил сигнал бедствия. Вслед за этим все 13 человек, находившиеся на судне, были эвакуированы.

По данным Anadolu, из-за шторма судно Kafkametler под флагом Турции, перевозившее груз из России в порт в Измире, укрылось в Эрегли. Вскоре оно вышло из порта, после чего связь была потеряна. На корабле находятся 12 граждан Турции. Сейчас с ним пытаются восстановить связь.

Лусине Баласян